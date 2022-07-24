«В начале июля этот вредитель обнаружен в насаждениях, расположенных вдоль федеральной автотрассы № Р-217 «КАВКАЗ». В период массового размножения непарный шелкопряд способен повреждать лиственные деревья и кустарники, и далее сельскохозяйственные культуры. Специалисты проводят тщательные обследования лесного фонда, выявляют участки с высокой численностью вредителя. Это делается с целью разработки эффективных лесозащитных мероприятий, уничтожающих вредителя, но безопасных для человека и животных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по технологическим и санитарно-гигиеническим ограничениям меры по снижению численности непарного шелкопряда могут быть осуществлены только соскребая и сжигая яйцекладки с соблюдением меры пожарной безопасности.

Непарный шелкопряд — опасный вредитель, повреждает деревья лесных и плодовых пород. Среди плодовых предпочитает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Из лесных пород — дуб, граб и тополь.