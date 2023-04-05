ВОВ

В Ингушетии обнаружили останки двоих бойцов Красной армии

0

В результате полевых работ ингушских поисковиков в начале апреля на Терском хребте в окрестностях Малгобека обнаружены останки двоих красноармейцев. Об этом газете «Ингушетия» рассказал руководитель Ингушского регионального отделения Поискового движения России Беслан Дзейтов.

Место проведения раскопок было разведано еще в начале марта нынешнего года. Тогда поисковые отряды «Казначей», «Поиск» и «Малгобек» подняли останки двух бойцов РККА, оставшихся безымянными из-за отсутствия солдатских медальонов и именных вещей. Затем поисковые работы пришлось прервать по причине установившейся дождливой погоды. Как только погода наладилась, поисковики продолжили работу.

В этот раз к ним присоединились председатель Общественной палаты Ингушетии Лейла Амерханова, известный в республике художник Муса Мартазанов, руководитель регионального управления Федерального казначейства Ильяс Угурчиев и глава азербайджанской диаспоры в республике Рахматуллах Бабаев.

Останки красноармейцев обнаружили в одном из окопов. Здесь же нашли ботинки, оружие, эмалированную кружку, значок с изображением Ленина и Мавзолея, монетки, немецкую гранату. Нога одного из бойцов перетянута жгутом, что говорит о его ранении.

Этих героев вместе с обнаруженными ранее советскими бойцами с воинскими почестями предадут земле в День Победы на одном из мемориальных кладбищ Малгобека.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Барсуки Ингушетии восстановлена подача воды на двух улицах
В сельском поселении Троицкое Ингушетии обустраивают центральный парк
Старшеклассникам села Зязиков-Юрт Ингушетии рассказали об учебе в военных вузах
В Ингушетии объявлен набор кандидатов на поступление в вузы МЧС России пожарно-технического профиля
В горной Ингушетии проведут продовольственную ярмарку
В Назрановском районе Ингушетии вручают повестки жителям сельских поселений призывного возраста
Дорожники благоустроили двор музея краеведения Ингушетии
В горах Ингушетии сохраняется лавинная опасность
Более 20 организаций Ингушетии примут участие в ярмарке «Работа России. Время возможностей»
Глава Ингушетии назвал ситуацию в регионе напряженной из-за действий экстремистов
В Ингушетии перед предпринимателями погасили задолженность после вмешательства прокуратуры

Главное

Яндекс.Метрика

 