В Ингушетии обнаружили останки двоих бойцов Красной армии

Место проведения раскопок было разведано еще в начале марта нынешнего года. Тогда поисковые отряды «Казначей», «Поиск» и «Малгобек» подняли останки двух бойцов РККА, оставшихся безымянными из-за отсутствия солдатских медальонов и именных вещей. Затем поисковые работы пришлось прервать по причине установившейся дождливой погоды. Как только погода наладилась, поисковики продолжили работу.

В этот раз к ним присоединились председатель Общественной палаты Ингушетии Лейла Амерханова, известный в республике художник Муса Мартазанов, руководитель регионального управления Федерального казначейства Ильяс Угурчиев и глава азербайджанской диаспоры в республике Рахматуллах Бабаев.

Останки красноармейцев обнаружили в одном из окопов. Здесь же нашли ботинки, оружие, эмалированную кружку, значок с изображением Ленина и Мавзолея, монетки, немецкую гранату. Нога одного из бойцов перетянута жгутом, что говорит о его ранении.

Этих героев вместе с обнаруженными ранее советскими бойцами с воинскими почестями предадут земле в День Победы на одном из мемориальных кладбищ Малгобека.