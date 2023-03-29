В Ингушетии обнаружили труп одного из возможных нападавших на пост ДПС

«Труп мужчины обнаружили местные жители и сразу передали правоохранительным органам. По предварительным данным, мужчина является одним из недавно напавших на пост ДПС», — сказал собеседник.

По его словам, информации о том, как погиб мужчина, пока нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Напомним, 27 марта примерно в 23:25 неизвестные совершили нападение на пост полиции на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское. В результате нападения два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.