Дороги

В Ингушетии обновят дорогу к трем населенным пунктам от ФАД «Кавказ»

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В Ингушетии начали укладку асфальтобетонного покрытия на дорогах, связывающих ФАД «Кавказ» с городом Карабулаком, сельскими поселениями Средние Ачалуки и Гайрбек-Юрт.

«Специалисты в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге «Тр. «Кавказ»-Карабулак-Ср. Ачалуки-Гайрбек-Юрт», — говорится в сообщении.

Следующим этапом станет обустройство обочин, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.

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