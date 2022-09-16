В Ингушетии обновят две межмуниципальные дороги «Экажево-Али-Юрт» и «Сурхахи-Яндаре»

«Уже в начале октября дорожные строители приступят к капитальному ремонту дорог общей протяжённостью 16 км. Объекты являются переходящими с 2022 по 2023 год. К весне планируем их сдать. Поставил перед Минавтодором задачу провести работы качественно», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, хорошая транспортная инфраструктура имеет большое значение для развития нашей республики.

«Ежегодно в Ингушетии ремонтируются межмуниципальные дороги, которые позволяют улучшить качество жизни людей. Современные дороги добрались и до отдаленных сел Даттых и Вежарий-Юрт, сейчас по ним можно доехать с максимальным комфортом в любую погоду», — добавил руководитель республики

За последние три года по разным государственным программам в Ингушетии обновлено порядка 180 км дорог. Согласно предстоящим планам модернизации республиканской дорожной инфраструктуры, в Ингушетии до 2024 года планируется привести в нормативное состояние ещё более 100 км дорог.