В Ингушетии обновят оборудование двух питающих центров для надежного электроснабжения 56 тыс. жителей

Специалисты заменят на подстанциях 35/10 кВ «Урожайная» и 35/6 кВ «Малгобек-2» четыре масляных выключателя на современные вакуумные. На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит порядка 3,5 млн рублей.

Проект позволит энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение более 56 тысяч жителей двух городов региона. Кроме того, будет повышена надежность функционирования 78 расположенных здесь социально значимых учреждений.

Выключатели — важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий — для автоматического отключения цепей. От качества их работы зависит надежность электроснабжения потребителей и сохранность оборудования.

При выборе типа новых выключателей предпочтение было сделано в пользу вакуумных отечественного производства. Они надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ данных устройств — компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.

«Любое оборудование со временем изнашивается. Находясь в рабочем состоянии, может просто больше не отвечать периодически обновляемым экологическим нормам и правилам безопасности, не справляться с повышенной нагрузкой. Поэтому «Россети Северный Кавказ» активно ведут замену устаревших устройств на более мощные и современные. Обновление электросетевого комплекса позволяет снизить последующие расходы на обслуживание и сделать наш труд еще более эффективным», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.