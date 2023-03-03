Энергоснабжение

В Ингушетии обновят оборудование двух питающих центров для надежного электроснабжения 56 тыс. жителей

0

«Россети Северный Кавказ» в 2023 году обновят оборудование двух важных питающих центров в Ингушетии, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты заменят на подстанциях 35/10 кВ «Урожайная» и 35/6 кВ «Малгобек-2» четыре масляных выключателя на современные вакуумные. На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит порядка 3,5 млн рублей.

Проект позволит энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение более 56 тысяч жителей двух городов региона. Кроме того, будет повышена надежность функционирования 78 расположенных здесь социально значимых учреждений.

Выключатели — важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий — для автоматического отключения цепей. От качества их работы зависит надежность электроснабжения потребителей и сохранность оборудования.

При выборе типа новых выключателей предпочтение было сделано в пользу вакуумных отечественного производства. Они надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ данных устройств — компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.

«Любое оборудование со временем изнашивается. Находясь в рабочем состоянии, может просто больше не отвечать периодически обновляемым экологическим нормам и правилам безопасности, не справляться с повышенной нагрузкой. Поэтому «Россети Северный Кавказ» активно ведут замену устаревших устройств на более мощные и современные. Обновление электросетевого комплекса позволяет снизить последующие расходы на обслуживание и сделать наш труд еще более эффективным», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До 20 лет тюрьмы можно получить при содействии боевому крылу последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева
Юные ингушские тхэквондисты завоевали 10 медалей на первенстве СКФО в Нальчике
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замминистра труда проведут прием граждан
Пьяная ссора между двумя мужчинами закончилась убийством в Ингушетии
Прокуратура расследует инцидент с возгоранием автобуса в Ингушетии
Сотрудников Верховного суда Ингушетии эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Ингушетии проводится дополнительная вакцинация детей от полиомиелита
В Ингушетии загорелся автобус из-за короткого замыкания
Жителю Ингушетии ошибочно начислили свыше 136 тыс. рублей за электроэнергию
В Ингушетии пройдет открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу
КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 