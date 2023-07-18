В Ингушетии обратят внимание на возможные нарушения при целевом наборе в вузы

Руководитель субъекта обратил внимание на то, что определенное количество студентов отчисляется уже в первый год обучения. В связи с этим было принято решение обнародовать данные о количестве поступивших и отчисленных молодых людей.

«При поступлении в лучшие вузы страны необходимо отправлять только достойных, которые проявляли высокую академическую деятельность и отличались трудолюбием. Таким абитуриентам следует оказывать особое внимание и поддержку в процессе поступления», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Между тем, по данным Минздрава региона только 10% абитуриентов, поступающих по целевым местам, возвращаются и трудоустраиваются в республике после завершения обучения, а в Ингушетии существует дефицит врачей и узких специалистов в определенных областях медицины.

«Контроль за возвращением «целевиков» — это важная задача, которая требует постоянного внимания. Каждый год молодые люди получают возможность обучаться в рамках целевых программ, чтобы принести пользу своему родному району и республике. Однако я хотел бы подчеркнуть, что невыполнение условий целевого обучения считается недопустимым и требует серьезного внимания. Мы должны быть уверены, что целевые направления получают те молодые люди, которые действительно заинтересованы в развитии своего региона и готовы внести личный вклад в его процветание», — отметил Глава.

По поручению руководителя субъекта особое внимание будет уделено анализу списков всех поступивших и будущих абитуриентов с учетом их предыдущей успеваемости в школах.

Также Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что создание прозрачной и справедливой системы поступления в вузы является важным приоритетом для республики. Это позволит обеспечить равные возможности для всех абитуриентов и будет способствовать развитию высшего образования в регионе.