В Ингушетии обследуют место боя советских солдат с численно превосходящей группировкой фашистов

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В Ингушетии продолжаются поисковые работы в рамках Вахты памяти «Терский рубеж», сообщил представитель Поискового движения России.

Изучая некоторые донесения Закавказского фронта, совет командиров поисковых отрядов обнаружил один документ, в котором описываются боестолкновения подразделений Красной армии с численно превосходящей группировкой противника. Группа поисковиков из команды Курского отделения «Георгиевская крепость» провела поисково-разведывательные работы на данном участке и нашла подтверждение данной информации.

Для продолжения поисковых работ необходимо получить согласование местной администрации, так как данная территория не была указана в заявке для исследования. В ближайший рабочий день, после получения соответствующего решения, будут проведены поисковые работы.

 

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