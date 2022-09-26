В Ингушетии обследуют место боя советских солдат с численно превосходящей группировкой фашистов

Изучая некоторые донесения Закавказского фронта, совет командиров поисковых отрядов обнаружил один документ, в котором описываются боестолкновения подразделений Красной армии с численно превосходящей группировкой противника. Группа поисковиков из команды Курского отделения «Георгиевская крепость» провела поисково-разведывательные работы на данном участке и нашла подтверждение данной информации.

Для продолжения поисковых работ необходимо получить согласование местной администрации, так как данная территория не была указана в заявке для исследования. В ближайший рабочий день, после получения соответствующего решения, будут проведены поисковые работы.