В Ингушетии обследуют территорию, где в годы ВОВ погибло более ста красноармейцев

«Изучив карты боевых действий, обследуя участок территории вдоль автодороги Малгобек — Моздок, поисковики Чечни, Ингушетии и Ставрополья обнаружили место, по которому противник вел сильный артиллерийский огонь. По донесениям оперативного отдела штаба 9-й армии РККА, в этом месте значатся более ста погибших и пропавших без вести бойцов Красной армии», — рассказал собеседник.

По его словам, по сведениям Малгобекского городского военкомата, с этих мест в 70-80-е годы были перезахоронены останки более двадцати красноармейцев.

Совет командиров поисковых отрядов принял решение с 18 по 22 сентября провести разведку данной территории площадью более пяти квадратных километров и привлечь к этому большую часть участников Вахты памяти.