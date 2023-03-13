Полиомиелит

В Ингушетии обсудили итоги первого тура дополнительной иммунизации против полиомиелита

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В Ингушетии обсудили итоги проведения первого тура дополнительной иммунизации против полиомиелита, в ходе которого медицинские работники привили 13 690 детей.

Об этом было заявлено на совещании с участием представителей Роспотребнадзора по республике, регионального министерства здравоохранения и Минобрнауки Ингушетии.

По информации вице-премьера — министра образования Ингушетии Эсет Боковой, второй тур пройдет с 3 по 9 апреля, задействовано более 220 прививочных выездных мобильных бригад, развернуто 240 пунктов вакцинации.

Эсет Бокова поручила ответственным лицам по соответствующим направлениям продолжить разъяснительную работу с населением в целях увеличения охвата вакцинированных детей.

«Многие родители не понимают важности своевременного принятия профилактических мер и в силу слабой информированности подвергают своих детей большой опасности, отказываясь от прививок», — подчеркнула она.

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