МСП

В Ингушетии обсудили параметры антикризисной программы льготного кредитования субъектов МСП

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Антикризисную программу льготного кредитования Российского банка обсуждалась в Магасе на встрече Махмуда-Али Калиматова с заместителем правления «МСП Банка» Арсаном Демельхановым, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Калиматов отметил, что в республике уделяется серьезное внимание созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, выразив надежду на дальнейшее расширение связей, переход на качественно новый уровень взаимоотношений с кредитными организациями.

«Развитию предпринимательства мы уделяем особое внимание. Последние годы фонд поддержки предпринимательства Ингушетии совместно с региональным правительством работали в направлении повышения юридической и финансовой грамотности местных предпринимателей. Занимались с ними вплоть до подготовки всех необходимых документов для участия в программах, помогая обращаться в кредитные организации. Создание удаленного рабочего места АО «МСП Банк» дало дополнительный импульс развитию данного направления экономики. В нынешней ситуации это наиболее актуально», — подчеркнул руководитель субъекта.

Демельханов считает, что открытие в Ингушетии удаленного рабочего места обеспечило доступ субъектов малого и среднего бизнеса республики к программам льготного кредитования «МСП Банка», это способствует развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Он подробно рассказал о различных программах и проектах кредитного учреждения, а также поделился планами работы в регионе.

«Мы профинансировали 5 инвестиционных кредитов на общую сумму 645 млн рублей и выдали 21 гарантию на исполнение работ по контрактам на сумму 493 млн руб., работы уже выполнены. Накануне в правительстве Ингушетии мы обсудили параметры антикризисной программы льготного кредитования субъектов МСП от 8,5% до 15%. Сегодня это самая низкая ставка», — добавил Демельханов.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов, министр экономического развития Эсет Тумгоева и генеральный директор фонда поддержки предпринимательства республики Хаваж Бузуртанов.

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