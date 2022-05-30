В Ингушетии обсудили проведение диспансеризации населения

0

В конференц-зале министерства здравоохранения Ингушетии обсудили вопросы проведения диспансеризации населения, в том числе — углубленной, профилактических осмотров взрослого и детского населения.

Как сообщили в Минздраве региона, целью мероприятия стало доведение до медицинского сообщества республики важности диспансерного наблюдения пациентов.

«Важнейшая составляющая системы здравоохранения — это диспансеризация населения. Регулярное и своевременное прохождение осмотров позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития хронических заболеваний, которые чаще всего являются причинами инвалидности и смертности», — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев.

В заключительной части совещания главой ведомства были рассмотрены ключевые вопросы работы кабинетов профилактики в медицинских организациях республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство России проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%
Несовершеннолетним понадобилась госпитализация после отравления угарным газом в Ингушетии
В Ингушетии на пожаре спасено четверо детей
Судебный пристав из Ингушетии одержал победу на очередном турнире по пауэрлифтингу
В ДК Назрановского района состоится праздничный концерт к 30-летию Ингушетии
В Ингушетии проходит ЕГЭ по русскому языку
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев уходит из «Спартака»
Ингушские вольники завоевали две золотые медали на первенстве России в Элисте
Ингушский тхэквондист стал победителем командного чемпионата России
Правоохранители Ингушетии изъяли незаконно хранившиеся боеприпасы
Red Wings с 3 июня запускает регулярный рейс из Самары в Ингушетию

Главное

Яндекс.Метрика

 