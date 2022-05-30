В Ингушетии обсудили проведение диспансеризации населения

Как сообщили в Минздраве региона, целью мероприятия стало доведение до медицинского сообщества республики важности диспансерного наблюдения пациентов.

«Важнейшая составляющая системы здравоохранения — это диспансеризация населения. Регулярное и своевременное прохождение осмотров позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития хронических заболеваний, которые чаще всего являются причинами инвалидности и смертности», — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев.

В заключительной части совещания главой ведомства были рассмотрены ключевые вопросы работы кабинетов профилактики в медицинских организациях республики.