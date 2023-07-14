В Ингушетии обсудили реализацию проекта «Код будущего»

В ходе мероприятия его участники обсудили концепцию повышения качества общего образования, в том числе через создание современной цифровой образовательной среды. Была затронута тема реализации проекта «Код будущего» в регионе. Для школьников этот проект открывает отличные перспективы по изучению языков программирования на двухлетних курсах и приобретению востребованных навыков в области ИТ.

Отмечается, что в республике наблюдается рост числа школьников, заинтересованных в предпрофессиональном образовании, особенно в сфере информационных технологий. В марте текущего года охват учащихся по проекту «Код будущего» составил порядка 1800 человек. Это отличный показатель, свидетельствующий о важности и перспективности данной программы в условиях цифровой трансформации образования.