В Ингушетии обсудили строительство школ в рамках нацпроекта «Образование»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства просвещения, Кравцов посетил площадку строительства детского сада в 23-м микрорайоне столицы республики, Магаса.

«В рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», федерального проекта «Современная школа», а также госпрограммы РФ «Развитие образования» на территории республики идёт строительство школьных зданий и детских садов, обновляется материально-техническая база для осуществления основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, увеличивается количество школ, в которых занятия идут в одну смену, многократно вырос процент охвата детей дошкольными учебными заведениями. В детских садах впервые в истории региона увеличивается число ясельных групп.

Также в ходе поездки прошло совместное заседание под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова и министра экономического развития страны Максима Решетникова, на котором обсудили стратегию развития системы среднего профессионального образования в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2030 года.