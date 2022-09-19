В Ингушетии обсудили вопрос посещения школьниками пятничной молитвы в мечетях во время занятий

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Участники мероприятия в администрации Малгобека обсудили вопрос посещения школьниками пятничной молитвы в мечетях во время учебного процесса.

Мэр города Мусса Галаев встретился с руководителями общеобразовательных учреждений города, преподавателями основ религии, имамом одной из городских мечетей, а также представителем управления образования по городу Малгобеку и Малгобекскому району.

Отмечалось, что пятничная молитва является обязательной для каждого совершеннолетнего мусульманина по Корану. Каждый для себя ищет ответы на жизненно важные вопросы непосредственно в мечети, чтобы побыть наедине с собой и Всевышним.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, по итогам встречи были приняты следующие предложения по данному вопросу: предоставлять заявление от родителей о посещении учениками в пятницу мечети; составлять список учеников в каждом общеобразовательном учреждении, посещающих в пятницу мечеть; рекомендовать учителям, посещающим мечеть в пятницу, сопровождать учеников по списку в мечеть; освобождать от занятий учеников, включенных в списки для посещения мечети в пятницу в 12:00.

 

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