В Ингушетии обсудили вопросы безопасности детей в пришкольных лагерях региона

«В ходе совещания, в котором приняли участие начальники пришкольных лагерей и начальники управлений образования муниципальных районов и городских районов республики, даны рекомендации по повышению уровня защищенности объектов от противоправных посягательств, а также недопущению проникновения на территорию объектов посторонних лиц», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики.

Замминистра образования и науки региона Пятимат Угурчиева отметила, что начало летней оздоровительной кампании 2021 года запланировано на 15 июня. В ней принимают участие 4 республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы, а именно детские оздоровительные лагеря «Эрзи», «Курорты Ингушетии» (на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи») и лагерь имени Комарова, а также Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Всего отдохнут и оздоровятся 4,5 тыс. детей и подростков: около двух тысяч в указанных организациях и еще 2460 — в 39 пришкольных лагерях дневного пребывания.