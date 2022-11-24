В Ингушетии обсудили вопросы инвестиционной привлекательности муниципалитетов

Совещание по этим вопросам с уполномоченными муниципальных образований республики и заместителем руководителя Росстата по Ингушетии Урусханом Гумуковым прошло в Минэкономразвития Ингушетии. Председательствовал на мероприятии замминистра экономического развития республики Аслан Нальгиев.

Отмечается, что в ходе совещания была обозначена необходимость формирования реестров свободных земельных участков для привлечения потенциальных инвесторов.