В Ингушетии обсудили вопросы инвестиционной привлекательности муниципалитетов
В Ингушетии обсудили вопросы инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона, а также своевременного направления субъектами инвестиционной деятельности, малого и среднего бизнеса отчетов в республиканский Росстат.
Совещание по этим вопросам с уполномоченными муниципальных образований республики и заместителем руководителя Росстата по Ингушетии Урусханом Гумуковым прошло в Минэкономразвития Ингушетии. Председательствовал на мероприятии замминистра экономического развития республики Аслан Нальгиев.
Отмечается, что в ходе совещания была обозначена необходимость формирования реестров свободных земельных участков для привлечения потенциальных инвесторов.