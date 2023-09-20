Прокуратура

В Ингушетии обсудили вопросы соблюдения сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства

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Вопросы соблюдения разумных сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства обсудили в надзорном ведомстве Ингушетии, на координационном совещании руководителей правоохранительных органов под руководством прокурора региона Андрея Васильченко.

В мероприятии приняли участие руководители МВД, УФСБ, СУ СКР, Пограничного управления, УФССП, отдела ФСИН и управления войск национальной гвардии по республике, а также прокуроры городов и районов.

Отмечалось, что, несмотря на проводимые совместные мероприятия, органами предварительного расследования допускались нарушения разумных сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Андрей Васильченко обратил внимание присутствующих на неукоснительное соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства, потребовал от руководителей наладить системный и эффективный ведомственный надзор.

«По результатам совещания выработаны мероприятия, направленные на совершенствование прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля за соблюдением разумного срока на досудебной стадии уголовного судопроизводства», — отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

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