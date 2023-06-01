В Ингушетии обсудили вопросы совершения хаджа-2023
В конференц-зале аэропорта «Магас» состоялось совещание с рабочей группой по хаджу под председательством руководителя Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Вахи Бекова.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы и организационные моменты, связанные с поездкой паломников в хадж. Также ответственные лица проверили готовность аэропорта к вылету паломников.
В Миннаце республики напомнили, в этом году Ингушетия получила полную квоту — 1,3 тыс. мест, что в разы больше, чем в 2022 году. Это случилось, потому что были сняты все ограничения, в том числе возрастные.
Отмечается, что с 7 по 19 июня текущего года из аэропорта «Магас» будут запущены прямые авиарейсы в период хаджа до Джидды. Запланировано 14 прямых рейсов по маршруту Магас — Джидда.