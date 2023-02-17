В Ингушетии обсудили вопросы, связанные с предстоящими осенью 2023 года выборами

В мероприятии под председательством главы района Амирхана Измайлова приняли участие его заместители Арсельгов Абдул-Мажит и Хаутиева Эсет, а также главы сельских поселений.

В ходе совещания было дано поручение главам администраций и депутатам местных самоуправлений сельских поселений провести работу по определению границ избирательных участков на территории Назрановского района, а также активно принимать участие в запланированных мероприятиях к подготовке выборов.