В Ингушетии обсудили введение новых внеурочных занятий по НВП

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Члены Дискуссионного клуба Совета сторонников партии «Единая Россия» в Ингушетии обсудили введение новых внеурочных занятий по начальной военной подготовке со следующего года.

Курсом НВП дополнят предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Ученикам 10-11 классов предстоит изучать строевую подготовку, оружие, правила обращения с ним и основы стрельбы, а также осваивать средства индивидуальной защиты и навыки оказания первой медицинской помощи.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания республики, горсоветов, представители Минобрнауки региона, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности. Каждый участник заседания выразил своё мнение о важности возобновления преподавания НВП в школах и ссузах, как это было много лет назад.

«Все выразили общее мнение, что этот предмет надо вводить на постоянной основе. Мы говорили о необходимости подготовки соответствующей материально-технической базы, организации практических занятий», — подчеркнул руководитель Дискуссионного клуба Совета сторонников партии «Единая Россия» в Ингушетии Магомед Бекмурзиев.

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