Туризм

В Ингушетии обустроили туристический маршрут у Мемориала памяти и славы республики

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Ингушский региональный общественный фонд сохранения и восстановления памятников истории и культурного наследия имени Абдулы Дудиевича Цороева обустроил туристический маршрут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Реализованный туристический маршрут включает в себя устройство беседок, кованой металлической беседки, информационных стендов с указателями, вывесками (схема экскурсионного маршрута), зоны барбекю, декоративных смотровых площадок, мебели для беседок и лавок (скамеек) из бревна, бетонных опор и каменного основания для беседки, площадок, тропинок.

Отмечается, что декоративная площадка находится в непосредственной близости от Мемориала памяти и славы Ингушетии.

 

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