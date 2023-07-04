В Ингушетии обустроили туристический маршрут у Мемориала памяти и славы республики
Ингушский региональный общественный фонд сохранения и восстановления памятников истории и культурного наследия имени Абдулы Дудиевича Цороева обустроил туристический маршрут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Реализованный туристический маршрут включает в себя устройство беседок, кованой металлической беседки, информационных стендов с указателями, вывесками (схема экскурсионного маршрута), зоны барбекю, декоративных смотровых площадок, мебели для беседок и лавок (скамеек) из бревна, бетонных опор и каменного основания для беседки, площадок, тропинок.
Отмечается, что декоративная площадка находится в непосредственной близости от Мемориала памяти и славы Ингушетии.