ЕГЭ

В Ингушетии объявили имена шести стобалльников ЕГЭ по биологии

0

В Ингушетии шесть выпускников получили заветные 100 баллов по результатам ЕГЭ по биологии, сообщили в Минобрнауки республики.

Обладателями наивысшего результата стали учащиеся лицея г. Назрани — Мадина Гиреева, Диана Горокоева и Хава Чумакова, гимназии № 1 г. Карабулака — Камила Кодзоева, школы № 1 с. п. Барсуки — Елизавета Торшхоева и выпускница прошлых лет — Амина Сагова.

Вице-премьер-министр образования и науки региона Эсет Бокова обратилась к стобалльникам с поздравлениями.

«Для того, чтобы добиться столь высокого результата, необходим системный подход к изучению выбранной дисциплины. Вы добились высокого результата своим усердием и трудолюбием. Счастливого пути во взрослую жизнь! Удачи всем выпускникам», — отметила Эсет Бокова. 

Напомним, в министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продолжается прием работ на журналистский конкурс «СМИротворец-2023»
В Ингушетии водитель иномарки погиб при столкновении с деревом
Ингушское УФАС России возбудило дело в отношении МУП «Малгобек-Водоканал»
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов
В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления
В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел показ документального фильма «Путь в никуда»
В Ингушетии индекс потребительских цен в июне составил чуть более 100%
Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего 16 июля жителя села Сурхахи Ингушетии
В Ингушетии прошел шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России»
Для обеспечения водой жителей Малгобека срочно выделят средства из фонда развития Ингушетии
Ингушский борец Акромат Шакриев примет участие в учебно-тренировочном сборе в составе национальной сборной

Главное

Яндекс.Метрика

 