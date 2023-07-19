В Ингушетии объявили имена шести стобалльников ЕГЭ по биологии

Обладателями наивысшего результата стали учащиеся лицея г. Назрани — Мадина Гиреева, Диана Горокоева и Хава Чумакова, гимназии № 1 г. Карабулака — Камила Кодзоева, школы № 1 с. п. Барсуки — Елизавета Торшхоева и выпускница прошлых лет — Амина Сагова.

Вице-премьер-министр образования и науки региона Эсет Бокова обратилась к стобалльникам с поздравлениями.

«Для того, чтобы добиться столь высокого результата, необходим системный подход к изучению выбранной дисциплины. Вы добились высокого результата своим усердием и трудолюбием. Счастливого пути во взрослую жизнь! Удачи всем выпускникам», — отметила Эсет Бокова.

Напомним, в министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.