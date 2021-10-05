В Ингушетии объявили победителей IV Регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»

Победителями в компетенциях стали: бисероплетение — Адам Дербичев; вязание крючком — Лимда Ваделова; флористика — Марха Яндырбаева; туризм — Алихан Теркакиев; обработка текста — Мансур Оздоев; экономика и бухгалтерский учет — Пятимат Барахоева; веб-дизайн — Адам Курскиев; предпринимательство — Илез Алхазуров; медицинский и социальный уход — Танзила Келигова; учитель начальных классов — Айна Богатырева; мультимедийная журналистика — Дали Ганиева; карвинг — Хава Аушева; массажист — Муслим Тангиев; портной — Зарема Чумакова; дошкольное воспитание — Луиза Зязикова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики, победители регионального этапа представят Ингушетию на VII Национальном чемпионате «Абилимпикс», отборочный этап которого в дистанционном режиме состоится с 4 по 17 октября.