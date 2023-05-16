Непогода

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение

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ГУ МЧС по Ингушетии объявило штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений.

В частности, в период 13-15 часов и до конца суток 16 мая, а также в течение суток 17 мая местами в Ингушетии прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах не исключен сход селей малого объёма.

 

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