В Ингушетии объявлен конкурс для НКО, занимающихся социальной реабилитацией наркозависимых

Об этом на заседании республиканской антинаркотической комиссии под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова сообщил министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев.

По информации главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Джамбулат Ваделов, на 1 июня всего по республике на наркологическом учете состоят 1,7 тыс. человек. Из них на диспансерном учете, как зависимые от наркотических средств, — 243, на профилактическом, как потребляющие наркотические средства от случая к случаю, — 1, 4 тыс. человек.

Он отметил, что по сравнению с прошлым год количество потребителей наркотиков, находящихся на учете, увеличилось на 28 человек. При этом, в последнее время резко увеличилось число отказавшихся от медицинского освидетельствования из числа впервые направленных.

Средний возраст наркозависимых составляет 29 лет, тогда как в 2015 году он составлял 33 года.

По данным руководителя Минздрава, в республике завершается строительство психоневрологического диспансера, на базе которого будет открыт и наркологический центр. В учреждении предусмотрена химико-токсикологическая лаборатория для диагностики употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Ежегодно в бюджет региона закладываются средства, которые выделяются министерствам для борьбы и профилактики с наркоманией. В подведомственных учреждениях Минкультуры Ингушетии регулярно проводятся различные познавательные и разъяснительные мероприятия.

Министерством образования на выделенные из бюджета средства была закуплена программа для проведения социально-психологического тестирования, направленная на выявление молодых людей, которые могут быть подвержены зависимости. Программа уже внедрена в школы, колледжи республики и проведено тестирование.

Кроме того, ведомством изготовлены и распространены антинаркотические листовки, календари, плакаты, методические брошюры для родителей и подростков «За здоровый образ жизни». Проведены курсы повышения квалификации для педагогов-психологов и заместителей директоров по воспитательной части образовательных организаций по теме «Профилактика вредных привычек».

Махмуд-Али Калиматов считает, что профилактическая работа, проводимая на данный момент, не является достаточно эффективной, если количество поставленных на учет наркозависимых ежегодно увеличивается.

«На протяжении многих лет мы активно работаем над созданием системы профилактики и реабилитации, которая основывается на межведомственном сотрудничестве и комплексном подходе. Мы стремимся предупреждать и предотвращать распространение наркотических веществ, а также оказывать помощь тем, кто уже столкнулся с проблемой наркозависимости, но этой работы недостаточно. Молодые люди должны понимать какой страшный ущерб они могут нанести своему здоровью один раз ступив на эту кривую дорогу. Сколько горя эта напасть приносит близким и родным употребляющих наркотические и психотропные вещества. С молодежью нужно работать на постоянной основе, пропагандировать здоровый образ жизни, формировать навыки самоконтроля и уверенности в себе, а также создавать условия для активного и позитивного проведения свободного времени», — цитирует Главы республики его пресс-служба.