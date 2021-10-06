Конкурс

В Ингушетии объявлен конкурс сочинений среди школьников в рамках празднования 240-летия Назрани

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии в рамках празднования 240-летия Назрани проводит онлайн-конкурс на лучшее сочинение среди детей младшего и среднего школьного возраста «За что я люблю свой город Назрань».

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, приём заявок для участия в конкурсе будет проходить с 8 по 22 октября.

Конкурсный материал принимается в формате видеозаписи мини-сочинения, написанного самим заявителем. Хронометраж видео не должен быть менее 1-ой минуты, но и не более 3-х минут.

Содержательные требования к работам: соответствие работы теме конкурса; полнота раскрытия темы, содержательность; выразительность, художественный вкус; последовательность и оригинальность изложения.

Победитель будет выявлен путём открытого онлайн-голосования, которое будет проходить до 30 октября. Его имя объявят 1 ноября и вручат ценный приз.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Коммолодёжи Ингушетии пригласил всех желающих на мастер-класс по ораторскому мастерству, посвященному Юрию Левитану
Ингушетия принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
Музей изобразительных искусств продлил выставку «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» до 12 октября
Боксёр из Назрановского района Ингушетии вышел в 1/4 финала турнира ОГФСО «Юность России»
Ингушетия отправила первый состав резервистов на тренировочные сборы в военную часть
МКР «Ингушетия» сменят после завершения боевых задач на службе в Средиземном море
Малгобек Ингушетии готовится отметить 14-летие присвоения почетного звания «Город воинской славы»
Прокуратура Ингушетии нашла многочисленные нарушения в деятельности уголовно-исполнительной инспекции
В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие антиэкстремистского характера
Директор филиала «Ингушэнерго» поздравил с профессиональным праздником своего первого учителя
Музыкальные и театральные коллективы Ингушетии смогут побороться за федеральный грант в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 