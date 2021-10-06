В Ингушетии объявлен конкурс сочинений среди школьников в рамках празднования 240-летия Назрани

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, приём заявок для участия в конкурсе будет проходить с 8 по 22 октября.

Конкурсный материал принимается в формате видеозаписи мини-сочинения, написанного самим заявителем. Хронометраж видео не должен быть менее 1-ой минуты, но и не более 3-х минут.

Содержательные требования к работам: соответствие работы теме конкурса; полнота раскрытия темы, содержательность; выразительность, художественный вкус; последовательность и оригинальность изложения.

Победитель будет выявлен путём открытого онлайн-голосования, которое будет проходить до 30 октября. Его имя объявят 1 ноября и вручат ценный приз.