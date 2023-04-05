В Ингушетии объявлен набор кандидатов на поступление в вузы МЧС России пожарно-технического профиля

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Главное управление МЧС России по Ингушетии объявило набор кандидатов для участия в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения МЧС России пожарно-технического профиля.

Чрезвычайное ведомство региона перечислило требования к кандидатам. В первую очередь это должны быть граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и не старше 30 лет (возраст определяется на 1 сентября года поступления), независимо от национальности, социального положения, отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях. Кандидаты должны иметь среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. Претендентам необходимо быть способными по своим личным, деловым, профессионально-психологическим качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав МЧС России.

Отмечается, что регистрация кандидатов проводится до 20 апреля 2023 года. Кандидатам надо иметь при себе паспорт. Обращаться следует по адресу: РИ, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34, отдел кадров, с 9:00 до 17:00, телефон 8(8734) 55-03-39.

 

 

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