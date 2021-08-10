В Ингушетии объявлены флешмобы ко Дню государственного флага России

Чтобы принять участие в флешмобе «Окна России», необходимо украсить окна домов, офисов, зданий и т. д. в соответствии с тематикой праздника и выложить на своей странице социальной сети с хештегом #окнароссии.

Для участия в флешмобе «Фото с флагом России» все желающие размещают свои фотографии в соцсетях с флагом России с хештегом #флагроссии.

Желающие принять участие в конкурсах «Поем о флаге России» и «Читаем о флаге России» должны снять и выложить у себя на странице в социальной сети видеоролик, где поют песню или читают стихотворение о флаге России с пометкой #поемофлагероссии, #фотосфлагомроссии.

Принять участие во флешмобах и акциях могут жители региона любых возрастов. К участию рекомендуется подходить творчески, сказано в релизе.