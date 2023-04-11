В Ингушетии объявлены выходные в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр

В регионе объявлены выходными три дня 20-22 апреля, в течение которых на территории республики реализация и распитие спиртных напитков не допускаются.

Органам исполнительной власти поручено организовать круглосуточное дежурство. Такие же рекомендации даны и муниципалитетам.

Правительству дано указание обеспечить бесперебойное электро-, газо- и водоснабжение, а также средствами связи, уделив особое внимание объектам здравоохранения и социальной сферы.

Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка в республике.