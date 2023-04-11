Указ

В Ингушетии объявлены выходные в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр

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Махмуд-Али Калиматов

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника разговения Ид-аль Фитр (Мархаш), после месячного поста в священный месяц в Рамадан, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В регионе объявлены выходными три дня 20-22 апреля, в течение которых на территории республики реализация и распитие спиртных напитков не допускаются.

Органам исполнительной власти поручено организовать круглосуточное дежурство. Такие же рекомендации даны и муниципалитетам.

Правительству дано указание обеспечить бесперебойное электро-, газо- и водоснабжение, а также средствами связи, уделив особое внимание объектам здравоохранения и социальной сферы.

Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка в республике.

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