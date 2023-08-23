Муниципалитет

В Ингушетии очистят русла рек Сунжа и Асса

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В сельских поселениях республики проведут противопаводковую расчистку русел рек Сунжа и Асса, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС

«Межведомственная комиссия по итогам обследования берегов реки Сунжа приняла решение провести работу по очистке русла реки Сунжа и подмостовых пространств от наносов, кряжей и поваленных деревьев в сельских поселениях Экажево, Барсуки, в Карабулаке в районе улицы Оздоева, в районе улиц Курортная, Мостовая, Чкалова сельского поседения Троицкое», — рассказал собеседник.

По его словам, в сельских поселениях Нестеровское, Галашки, Мужичи Сунженского района также будут проведены работы по очистки русла реки Асса.

Отмечается, что сотрудники МЧС и Минприроды Ингушетии провели обследование русел рек и подмостовых пространств на предмет их готовности к пропуску паводковых вод в паводкоопасный период на территории региона.

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