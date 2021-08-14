ДТП

В Ингушетии один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей с лошадьми

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В Ингушетии накануне вечером один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей с лошадьми.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, ДТП произошло на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского района. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что два легковых автомобиля ВАЗ-2107 и ВАЗ- 2114 совершили столкновение с лошадьми, переходившими дорогу.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники Ингушского поисково-спасательного отряда в количестве 3 человек и 1 единица техники.

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