В Ингушетии один человек умер, 182 новых случая Covid-19 за сутки

На 31 января в регионе проведено 651 277 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 31 544 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+182 за стуки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 28 945 (+74 за сутки).

299 человек госпитализировано, 147 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1793 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.