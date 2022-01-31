Коронавирус

В Ингушетии один человек умер, 182 новых случая Covid-19 за сутки

0

В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 507 человек.

На 31 января в регионе проведено 651 277 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 31 544 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+182 за стуки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 28 945 (+74 за сутки).

299 человек госпитализировано, 147 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

1793 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная защитникам Сталинграда
Спортсмены ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали первенства Москвы по греко-римской борьбе
Ингушетия заняла первое место в командном зачете на открытом турнире по боксу в Ставропольском крае
К юбилею региона и в рамках акции «Сад памяти» в Ингушетии высадят 60 тысяч деревьев
В начале февраля в горах Ингушетии ожидается сход лавин
В Ингушетии ищут виновного в поджоге сухостоя близ древнего святилища на горе Мят-Лоам
В Ингушетии стартовал прием заявок на конкурс чтецов среди учащихся колледжей в рамках декады родного языка
Якуб Патиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии коллекцию книг
В Ингушетии ночью сгорел жилой вагончик, никто не пострадал
Рахим Плиев и Адам Албогачиев стали медалистами первенства СКФО по боксу
Администрация района в Ингушетии погасила долг перед предпринимателем за автозапчасти после вмешательства прокуратуры

Главное

Яндекс.Метрика

 