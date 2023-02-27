В Ингушетии официально открылась Федерация универсального боя республики

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Алихан Хашагульгов

В Ингушетии официально заработала Федерация универсального боя республики, заявили представители спортивного сообщества региона.

Президент нового объединения Алихан Хашагульгов отметил, что главной задачей федерации на текущий момент является привлечение людей к данному виду спорта. В связи с этим в текущем году федерацией запланированы несколько соревнований по универсальному бою.

Напомним, универсальный бой — это силовое спортивное двоеборье. Первый вид включает преодоление специальной полосы препятствий, в процессе которой выполняется стрельба, бег, метание ножей и другие виды упражнений. Второй вид включает двухраундовый поединок на ринге по правилам рукопашного боя.

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