В Ингушетии официально открылась Северо-Кавказская школа добровольчества «Поколение 25-35»

В республику съехалась не только талантливая молодёжь из Северо-Кавказского региона, но и Приволжского, Южного, Сибирского и Центрального федеральных округов, а также из Донецкой Народной Республики.

В мероприятиях приняли участие председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов, директор Северо-Кавказской школы «Поколение 25-35» Ахмед Халухаев. Они особо подчеркнули, что данная школа является хорошей площадкой для добровольцев, чтобы пополнить свой багаж знаний по добровольчеству.

Отмечается, что после официального открытия, руководитель образовательного блока Ася Сагателян провела командообразующую игру, в которой участники школы сплотились и слаженно поработали. В программе работы школы — большое количество образовательных лекций, тренингов и мастер-классов.

Напомним, проект «Северо-Кавказская школа добровольчества «Поколение 25-35» готовит лидеров волонтёрского движения, обеспечивает преемственность поколений.