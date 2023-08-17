В Ингушетии окажут грантовую поддержку социальным предприятиям

Как сообщили в правительстве республики, общий объем финансирования по национальному проекту на этот год составляет более 34,5 млн рублей, из которых 29 млн (84% от всех средств) — уже выделены в рамках соглашений о предоставлении субсидий АНО «Мой бизнес».

Отмечается, что оставшиеся 5,6 млн рублей предусмотрены для предоставления грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям. Эти средства будут использованы в октябре текущего года после проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего бизнеса.

Реализация проекта осуществляется через организации инфраструктуры поддержки МСП, включая «Мой бизнес», АНО «Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия» и фонда поддержки предпринимательства региона.