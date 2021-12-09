В Ингушетии окажут помощь молодым людям, желающим заняться предпринимательством по IT- и промышленным направлениям

«Между Минобрнауки и Минэкомразвития Ингушетии достигнута договоренность о предоставлении микрозаймов выпускникам профессиональных образовательных организаций по IT-направлениям подготовки», — отметила министр.

По словам главы регионального ведомства, претенденты на получение поддержки должны быть зарегистрированы как субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые.

Бокова считает, что принимаемые меры позитивно повлияют на процесс подготовки специалистов среднего звена в части соответствия получаемых знаний новым социально-экономическим условиям. Эта работа положительно скажется на формировании контрольных цифр приема с учетом реальных потребностей отраслей экономики и соцсферы в квалифицированных кадрах, создании современных условий для подготовки специалистов по IT- и промышленным направлениям.

«Для развития организаций среднего профессионального образования в части обновления материально-технической базы республика приняла участие в конкурсе на предоставление субсидии и стала претендентом на получение финансирования на создание 31 современной мастерской», — добавила она.

По её информации, всего в республике функционирует более 20 промпредприятий различных направлений, по которым ведется подготовка специалистов на базе СПО Ингушетии.

В 2020 году регион прошел отбор в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центра опережающей профессиональной подготовки по IT-технологиям и сфере услуг в 2023 году, а в 2024 году по промышленным направлениям.

В республике реанимированы два предприятия легкой промышленности. Речь идет о производствах обуви ООО «Фелидже Пэллэ» и одежды ООО «4БРА», запущенных на базе завода электродвигателей малых мощностей и швейного объединения. Предприятия были созданы в 2013 и в 2016 годах соответственно, простояли семь-восемь лет и введены в эксплуатацию 2020 году.

Именно с учетом динамичного развития легкой промышленности принято решение об участии в отборочном этапе пилотного проекта «Профессионалитет», по итогам которого подведомственная Минобрнауки профессиональная образовательная организация включена в резерв на 2024-2025 гг.

Министр сообщила, что регион будет участвовать в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы профессиональных образовательных организаций (до 2030 г.).

Власти также планируют создать ресурсный учебно-методический центр, обеспечить участие двух профессиональных образовательных организаций в пилотном проекте «Профессионалитет» по направлениям легкой и нефтехимической промышленности.