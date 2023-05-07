В Ингушетии оказывают материальную помощь вдовам ветеранов ВОВ

В Телеграм-канале администрации Назрани сообщается, что мэр города Урусхан Евлоев, помимо помощи накануне 9 мая, распорядился узнать в какой поддержке и в дальнейшем нуждаются женщины преклонного возраста.

Также в пресс-службе администрации Малгобекского района отметили, что это долг ныне живущих в преддверии главного праздника оказывать внимание тем, чьи мужья проявляли мужество и героизм, чтобы избавить мир от фашизма.

Сотрудники социального отдела администрации муниципалитета вручили вдовам ветеранов конверты с деньгами, поздравили их, пожелали здоровья и долгих лет жизни.