Вакцинация

В Ингушетии около 180 тыс. человек привились от Covid-19

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За неделю удельный темп вакцинации по Ингушетии увеличился на 33 человека и достиг 320 на 100 тысяч населения. В республике выросло число вакцинированных почти на 5 тыс. человек. К 6 декабря количество жителей, привитых первым компонентом вакцины, составляет 185 тыс. 949 человек, вторым— 178 244.

Об этом на заседании в правительстве региона сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева, напомнив, что план подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 285 635 человек.

«У нас продолжают функционировать 22 стационарных прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, подлежащих вакцинации», — сказала Торшхоева.

В Ингушетии обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на едином портале Госуслуг, а также организованы выезды в органы исполнительной власти, организации, в места массового скопления людей для проведения вакцинации против Covid-19.

По состоянию на 6 декабря в республике количество заболевших достигло 26650 человек, из них выздоровело 24778, смертельных случаев — 435. На госпитализации находятся 346 человек, 39 — в реанимации.

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