В Ингушетии около 180 тыс. человек привились от Covid-19

Об этом на заседании в правительстве региона сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева, напомнив, что план подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 285 635 человек.

«У нас продолжают функционировать 22 стационарных прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, подлежащих вакцинации», — сказала Торшхоева.

В Ингушетии обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на едином портале Госуслуг, а также организованы выезды в органы исполнительной власти, организации, в места массового скопления людей для проведения вакцинации против Covid-19.

По состоянию на 6 декабря в республике количество заболевших достигло 26650 человек, из них выздоровело 24778, смертельных случаев — 435. На госпитализации находятся 346 человек, 39 — в реанимации.