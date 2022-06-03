ОГЭ

В Ингушетии около 4 тыс. девятиклассников сдали ОГЭ

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В Ингушетии основной государственный экзамен по биологии, истории, физике прошел в 18 пунктах проведения экзаменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в регионе общее количество заявленных участников составило 3786 человек, из них 21 человек с ограниченными возможностями здоровья. Наибольшее количество участников было заявлено на историю — этот предмет сдавали 2116 человек, биологию — 1643, физику — 26.

Общее количество заданий ОГЭ по истории в 2022 году увеличилось с 21 до 24. Есть задания на работу с картами, историческими документами, иллюстрирующими какой-то процесс или событие разных исторических эпох.

Физику выбрали выпускники, планирующие поступать в учебные заведения технической направленности. Экзамен, состоящий из 25 заданий разного уровня сложности, включал в себя также лабораторную работу.

ОГЭ по биологии состоял из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Во второй части экзамена школьникам необходимо было проанализировать данные научного эксперимента и решить практическую задачу.

Продолжительность экзаменов по истории, биологии и физике — 3 часа (180 минут).

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