В Ингушетии около 400 семей погибших при исполнении полицейских получили помощь от властей

«Денежные средства получили порядка 400 семей в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, который ежегодно отмечают в стране 8 ноября», — сказал собеседник издания.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем обращении, история МВД Ингушетии насчитывает много примеров высокого профессионализма, героизма, отваги и благородства личного состава полицейских подразделений.

«Это люди мужественной профессии. Работа требует от них огромной ответственности, крепости духа, сильного характера. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, они ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску», — подчеркнул Калиматов.

По словам руководителя республики, многие из тех, кто числится в списке погибших сотрудников, служили в органах в самые тяжелые для региона 2000-е годы. Тогда остро стоял вопрос террористической угрозы, активно внедрялся экстремизм, происходили теракты и частые покушения на представителей МВД и военнослужащих.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России отмечается 8 ноября в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 26 октября 2011 г. Ежегодно в этот день в территориальных подразделениях ведомства проходят памятные мероприятия. Представители власти, семьи погибших и сотрудники полиции вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью.