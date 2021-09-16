Выборы

В Ингушетии около 7 тысяч избирателей старше 80 лет

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В Ингушетии около 7 тысяч избирателей старше 80 лет. Это почти 3% от общего числа граждан в количестве 230 292 человек, имеющих право на участие в выборах.

По данным избиркома республики, больше всего избирателей в возрастной категории от 80 до 89 лет — их 5756 человек. В возрасте от 90 до 99 лет — 953 человека, значительно меньше их в возрастной группе от 100 лет — 56 человек.

«Причинами отсутствия старейшин на избирательных участках могут стать болезнь или старческая немощь. Зачастую в таких ситуациях родственники по настоянию стариков заранее подают заявку на передвижную урну, чтобы обеспечить им возможность проголосовать у себя дома или даже в больнице. Такой высокий уровень ответственности наблюдается у старшего поколения», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, что для участия в выборах в Госдуму и региональный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвуют 4 региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В соответствии с законодательством, на территории Ингушетии подготовку к выборам осуществляют избирательная комиссия региона, 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий.

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