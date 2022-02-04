В Ингушетии опечатали Дворец спорта за нарушения пожарной безопасности

«В рамках очередной плановой проверки сотрудниками главного управления МЧС России по республике были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности в спорткомплексе», — отметил собеседник издания.

Во Дворце спорта неоднократно проводились проверки по пожарной безопасности, обнаруженные нарушения были доведены до руководства учреждения для их устранения.

По иску ГУ МЧС суд приостановил деятельность объекта.

Представитель ведомства Магомед Барахоев совместно с судебными приставами выехал на место для закрытия объекта.

Напомним, первый в Ингушетии универсальный дворец спорта «Магас» с залами аэробики, борьбы и бокса введен в эксплуатацию в Назрани в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3,5 — 4 тыс. тыс. мест. Здание построено подобно известному спорткомплексу в подмосковных Люберцах.

Объект имени знаменитого атлета, чемпиона мира и Европы начала ХХ века Берда Евлоева состоит из трех этажей, общая площадь которых составляет 14,2 тыс. кв. м. Общая стоимость комплекса — порядка 1,2 млрд рублей.

В спорткомплексе расположены административно-бытовые помещения, раздевалки с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов. Кроме решения спортивных задач, он выполняет функции культурно-развлекательного центра.