Энергоснабжение

В Ингушетии оперативно обеспечили электроэнергией первый в СКФО завод алюминиевых сплавов

0

«Россети Северный Кавказ» подключили к централизованным электрическим сетям первый в Северо-Кавказском федеральном округе завод алюминиевых сплавов. Согласно заявке, новый потребитель получил 650 кВт мощности, сообщает пресс-служба компании.

Продукцию предприятия, расположенного в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Ожидаемый объем переработки материалов — 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На заводе предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью более 97 %. Все отходы будут сначала храниться на площадке с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Введение в эксплуатацию крупного инвестиционного проекта будет способствовать развитию промышленного комплекса республики.

«Обеспечение ресурсом промышленных предприятий — задача многофункциональная и трудоемкая. Сфера постоянно усложняется в силу появления новых технологий и оборудования. Соответственно, растут требования к гарантирующему поставщику. Оперативная выдача необходимой мощности, надежное и качественное электроснабжение — вопросы, над которыми мы последовательно работаем, совершенствуя подход и итоговый результат», — отметил и.о. директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэр Карабулака Ингушетии провел очередной прием граждан
На одной из улиц села Сагопши Ингушетии заменят водопровод
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали гостевую победу над черкесским «Нартом»
Минздрав Херсонской области поблагодарил медицинскую сестру из Ингушетии
Строительную фирму в Ингушетии внесут в реестр недобросовестных поставщиков
Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев присоединился к акции «Собери ребенка в школу»
Торговца «шпионской» техникой поймали в Ингушетии
Спикер парламента Ингушетии проверил ход капремонта старейшей школы региона
Руководителем комитета по туризму Ингушетии назначен Руслан Цуров
В Ингушетии определились победители III регионального конкурса на лучшее ЛХП
Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Шамсудина Бокова с назначением на новую должность

Главное

Яндекс.Метрика

 