В Ингушетии оперативно обеспечили электроэнергией первый в СКФО завод алюминиевых сплавов

Продукцию предприятия, расположенного в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Ожидаемый объем переработки материалов — 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На заводе предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью более 97 %. Все отходы будут сначала храниться на площадке с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Введение в эксплуатацию крупного инвестиционного проекта будет способствовать развитию промышленного комплекса республики.

«Обеспечение ресурсом промышленных предприятий — задача многофункциональная и трудоемкая. Сфера постоянно усложняется в силу появления новых технологий и оборудования. Соответственно, растут требования к гарантирующему поставщику. Оперативная выдача необходимой мощности, надежное и качественное электроснабжение — вопросы, над которыми мы последовательно работаем, совершенствуя подход и итоговый результат», — отметил и.о. директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.