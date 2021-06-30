В Ингушетии оперативно решат проблему выделения земли селекционеру Мурзабекову

«По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения», — пишет Глава республики Калиматов на своей странице в соцсетях.

По его словам, Мурзабеков во время прямой линии с Президентом России затронул важный для региона вопрос.

В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют особое внимание. Глава региона отметил, что в последние годы при непосредственной помощи федерального центра властям удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары.

«Мы уже закупили порядка 5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи — это приплод. Всего на конец первого квартала текущего года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей республики составляло 68 тыс. 692 головы (на 2,1% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), овец и коз — 287 тыс. 798 голов (рост на 32,7%)», — констатировал руководитель субъекта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что овцевод Мурзабеков обратился к Президенту в ходе прямой линии с просьбой помочь в выделении земли для селекционной работы.

«Мы делаем первые шаги в этой сфере. По куриному мясу решили проблему, но не все знают, что яйцо, чтобы кур растить, мы до сих пор завозим», — сказал Путин, отметив, что малоземелье — известная проблема в регионах Северного Кавказа.

По его мнению, селекция в животноводстве требует особого внимания государства.

«Это то, на что мы обращаем всё больше и больше внимания. Это касается и семян, и животноводства», — заявил Президент, пообещав помощь ингушскому фермеру.

Исраил Мурзабеков работает над выведением некогда утраченной породы овец, а также улучшением 3-4 пород овец различных направлений — тонкорунной, полутонкорунной, шубно-меховой и др. Кроме того, он занимается сбором, хранением чистых сортов кукурузы, картофеля, фасоли, гороха, тыквы, ячменя, овса (без ГМО) и их селекционированием для создания в дальнейшем своей кормовой базы.

Фермер обращался в различные инстанции с вопросом о выделении ему земельного участка, чтобы он мог полноценно заниматься селекционной работой, записывал видеообращения в соцсетях. Однако для выделения территории необходимо наличие КФХ, создание которого предполагает материальные и земельные ресурсы.