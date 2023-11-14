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В Ингушетии оперативные службы проверяет сообщение о минировании детской больницы

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Оперативные службы проверяет сообщение о минировании детской республиканской клинической больницы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МЧС.

«Сообщение о том, что на почту пришло письмо, в котором говорится о минировании ДРКБ, поступило сегодня в 18:47 мск от главврача перинатального центра Мадины Хутиевой», — рассказал собеседник.

По его словам, полученная информация незамедлительно направлена в службу «Антитеррор» Назрановского района, полицию, станцию скорой помощи, ЕДДС и пожарную службу.

Отмечается, что сотрудники перечисленных структур направлены на место происшествия.

Напомним, что ДРКБ и республиканский перинатальный центр расположены рядом в Назрани.

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