В Ингушетии оперативные службы проверяет сообщение о минировании детской больницы

«Сообщение о том, что на почту пришло письмо, в котором говорится о минировании ДРКБ, поступило сегодня в 18:47 мск от главврача перинатального центра Мадины Хутиевой», — рассказал собеседник.

По его словам, полученная информация незамедлительно направлена в службу «Антитеррор» Назрановского района, полицию, станцию скорой помощи, ЕДДС и пожарную службу.

Отмечается, что сотрудники перечисленных структур направлены на место происшествия.

Напомним, что ДРКБ и республиканский перинатальный центр расположены рядом в Назрани.