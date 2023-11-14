В Ингушетии оперативные службы проверяет сообщение о минировании детской больницы
Оперативные службы проверяет сообщение о минировании детской республиканской клинической больницы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МЧС.
«Сообщение о том, что на почту пришло письмо, в котором говорится о минировании ДРКБ, поступило сегодня в 18:47 мск от главврача перинатального центра Мадины Хутиевой», — рассказал собеседник.
По его словам, полученная информация незамедлительно направлена в службу «Антитеррор» Назрановского района, полицию, станцию скорой помощи, ЕДДС и пожарную службу.
Отмечается, что сотрудники перечисленных структур направлены на место происшествия.
Напомним, что ДРКБ и республиканский перинатальный центр расположены рядом в Назрани.