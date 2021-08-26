В Ингушетии определены 12 помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН

«Мы определили 12 помещений, которые будут защищены, для хранения переписных листов. Это 8 помещений на базе центральных избирательных комиссий, остальные за счет возможностей районных отделов внутренних дел. Было проведено соответствующее совещание с участием данных структур, они подтвердили готовность в предоставлении таких помещений. Соглашение закреплено решением заседания комиссии. Договоры находятся в процессе заключения и до конца недели они будут подписаны», — цитирует Фурсова пресс-служба Главы и правительства региона.

Вице-премьер отметил, что в рамках работы по обеспечению сохранности переписной документации и безопасности привлекаемого персонала налажено взаимодействие с МВД и управлением национальной гвардии по республике. Определены ответственные сотрудники за взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной статистики по СКФО по вопросам обеспечения безопасности переписных документов. В населенных пунктах, где имеются подразделения национальной гвардии, будут скорректированы маршруты мобильных групп в соответствии с адресами стационарных переписных участков.

По словам Фурсова, в муниципальных округах, где отсутствуют подразделения национальной гвардии, МВД по республике определены ответственные сотрудники по каждому муниципальному образованию, также будут оптимизированы маршруты мобильных групп ДПС УГИБДД в соответствии с адресами стационарных переписных участков.

Он также добавил, что при 100% готовности документации, на сегодняшний день уровень подписанных договоров составляет 95% от предусмотренного количества. Необходимая работа будет выполнена в установленные Росстатом сроки.

Напомним, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября текущего года. Ранее сообщалось, что она состоится с 1 по 30 октября. Перенос сроков переписи связан с предстоящими в сентябре выборами. Решение принято на основе анализа готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи: для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные при выборах.