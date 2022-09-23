В Ингушетии определены водные объекты, подлежащие экореабилитации и эковосстановлению

«Обследование было проведено на территории городского пруда в Малгобеке, береговых полос поймы и русла реки Камбилеевка в черте сельского поселения Кантышево, реки Кенч в селе Сурхахи Назрановского района, отрезка реки Сунжа в Карабулаке. Комиссия также обследовала и берегоукрепительные сооружения рек Асса, Алиюртовка и Сунжа в одноименном городе и сельских поселениях Барсуки и Экажево. Кроме того, было проверено состояние реки Армхи в горной части Ингушетии, Ассы в границах Сунженского района, реки Фортанга в приграничном селении Даттых, реки Эни в предгорном селе Ольгетти и Камбилеевки в Долаково», — отметили в пресс-службе Минприроды района.

По полученным результатам был составлен акт, в котором указаны все водные объекты, на которых необходимо провести различные работы. Комиссией также были выделены городской пруд в Малгобеке и река Назранка, протекающая на территории города Назрань и Назрановского района, как объекты, на которых в первую очередь необходимо провести экореабилитацию и эковосстановление.

Минприроды республики уже направлен запрос в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой включить эти мероприятия в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В случае положительного результата, министерство подготовит документы для проведения обозначенных мероприятий, говорится в релизе.