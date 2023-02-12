Конкурс

В Ингушетии определили лучших государственных обвинителей

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Уголовно-судебным отделом прокуратуры республики определены лучшие государственные обвинители в рамках ежегодного регионального конкурса.

Решением комиссии под руководством заместителя руководителя надзорного ведомства Гирихана Хазбиева первое место поделено между старшими помощниками прокуроров городов Карабулак и Назрань Тимуром Яндиевым и Михаилом Оздо.

«Пятеро финалистов выполнили теоретические задания на знание уголовного права и процесса, после чего выступили с обвинительной речью по различным делам. Оценивались не только способность участников последовательно представлять доказательства по делу, но и их ораторское искусство, способность завоевать внимание аудитории, убедить в правильности своей позиции», — отметили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

Одни из победителей Яндиев рекомендован для участия во Всероссийском этапе конкурса «Лучший государственный обвинитель» и представлен к поощрению прокурором республики.

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