В Ингушетии определили лучших пловцов среди юношей и юниоров

Заплывы прошли в вольном стиле, в стиле брасс, на спине и в стиле баттерфляй. Всего было разыграно 20 комплектов медалей, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

«Одна из приоритетных задач проведенного турнира — это возможность развить в детях желание заниматься плаванием, ведь это спортивная дисциплина, которая не только тренирует выносливость и силу, но и закаляет ребенка в любом возрасте», — отметил президент региональной федерации плавания и главный организатор состязаний Амерхан Мальсагов.

По итогам соревнований определились победители и призеры, три участника выполнили норматив I юношеского разряда, два спортсмена II юношеский разряд и семь участников III юношеский разряд.

Все участники турнира, помимо незабываемых впечатлений и ценного опыта, получили грамоты, медали, а также специальные призы от федерации плавания республики.